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İngiltere’de seçim zaferi İşçi Partisi’nin! 410 sandalye kazandı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 08:43
Seçim heyecanının yaşandığı İngiltere'de sandık çıkış anketleri belli oldu. Sonuçlar İşçi Partisi'nin zaferini işaret etti. İşçi Partisi seçimlerde 410 sandalye kazandı.
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İngiltere’de seçim zaferi İşçi Partisi’nin! 410 sandalye kazandı
İngiltere’de seçim zaferi İşçi Partisi’nin! 410 sandalye kazandı
İngiltere’de zafer İşçi Partisi’nin!
İngiltere'de zafer İşçi Partisi'nin!
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