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İngiltere'de ölüm rekoru! Dr. Zeki Ateşli A Haber'e konuştu: 30 senelik meslek hayatımda böyle kriz görmedim

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 17:38
Güncelleme:21.01.2021 17:41
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte bin 820 kişi hayatını kaybetti. Rakamlar neler söylüyor? Ülkede son durum ne? Hastanelerde doluluk oranı ne? Dr. Zeki Ateşli A Haber canlı yayınında İngiltere'deki son gelişmeleri aktardı.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatteki 38 bin 905 yeni tespitle Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754'e yükseldi.

Son 24 saatte 1820 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 93 bin 290'a çıktı.

İngiltere'deki peş peşe gelen ölüm rekorlarıyla ilgili A Haber'e konuşan Dr. Zeki Ateşli, "Maalesef beklemediğimiz ölüm vakaları oluyor. Son rakam bin 820. Gerçekten korkunç bir rakam. Bu rakamın bu kadar yüksek olacağını düşünmüyorduk. Tek ümidimiz bu rakamların daha da yükselmemesi ve sokağa çıkma yasağının etkisini göstermesi. İnşallah vaka ve ölüm sayıları düşer diye ümit ediyoruz. Yeni vaka sayılarında düşüş var ama yüksek ölü sayıları daha sürer diye düşünüyorum." dedi.

HASTANELERDE DOLULUK ORANI NE?
Dr. Zeki Ateşli, "30 senelik meslek hayatımda daha önce böyle bir kriz görmedim. Acil bölümünde de çok sıkıntılıyız. Doktor ve hemşireye ihtiyacımız var. Lojistik işlerine yardımcı olmaları için askeriyeden yardım istemek gibi bir durum oldu." ifadelerini kullandı.

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