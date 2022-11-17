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İngiltere'de Noel hediyesi lüks oldu

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Giriş: 17.11.2022 13:35
İngiltere’deki ekonomik kriz sokağa yansıdı. Noel yaklaşmasına rağmen sokaklar bomboş... Dükkânların çoğu kepenk indirmiş durumda... Marketlerde son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerde yapılan indirimler yoğun ilgi görüyor. İşte İngiltere’den izlenimler...
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