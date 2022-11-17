17 Kasım 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İngiltere'de Noel hediyesi lüks oldu
İngiltere’deki ekonomik kriz sokağa yansıdı. Noel yaklaşmasına rağmen sokaklar bomboş... Dükkânların çoğu kepenk indirmiş durumda... Marketlerde son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerde yapılan indirimler yoğun ilgi görüyor. İşte İngiltere’den izlenimler...