İngiltere’de maskeli kişiler cami kundakladı

Giriş: 06.10.2025 10:53
İngiltere'de İslam düşmanlığı yeniden körüklendi. Maskeli 2 saldırgan bir caminin kapısına benzin dökerek ateşe verdi. İngiliz polisi olaya ilişkin "nefret suçu" kapsamında soruşturma başlattı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
