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İngiltere'de

İngiltere'de "İsrail" istifası! İsrail'e silah satışına tepki gösteren diplomat istifa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 18:51
İngiltere'nin Dublin büyükelçiliğinde görevli diplomat Mark Smith, ülkesinin İsrail’e silah satışlarına devam etmesini protesto ederek görevinden istifa etti. Ayrıntılar A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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