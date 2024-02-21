21 Şubat 2024, Çarşamba
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İngiltere’de İHA endişesi! İngiliz teknolojisi Rusya’nın eline mi geçti?
İngiltere ile Rusya arasında İnsansız Hava Aracı krizi yaşanıyor. Rusya geçtiğimiz günlerde İngiliz ordusuna ait son teknoloji bir İHA'yı ele geçirdi. İngiliz medyası ise gizli teknolojinin Moskova'nın eline geçmesinden endişe edildiğini yazdı. İşte o silah ve konuşulanlar...