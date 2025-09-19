19 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İngiltere'de Filistin'i tanıma hazırlığı! Siyasi dengeler değişiyor mu?
İngiltere’de Filistin’i tanıma hazırlığı! Siyasi dengeler değişiyor mu?

İngiltere'de Filistin'i tanıma hazırlığı! Siyasi dengeler değişiyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2025 13:30
Londra kulislerinde, hükümetin Filistin devletini resmen tanımaya hazırlandığı yönünde iddialar var. İngiltere, bugün önemli bir adım atabilir. Peki bu gelişme ne anlama geliyor? Washington-Londra hattında neler konuşuluyor? Özellikle Donald Trump'ın İngiltere temaslarından sonra oluşan diplomatik tablo dikkat çekiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiltere’de Filistin’i tanıma hazırlığı! Siyasi dengeler değişiyor mu?
Gazzeli küçük kız enkazdan çıkarıldı!
Gazzeli küçük kız enkazdan çıkarıldı!
İngiltere’de Filistin’i tanıma hazırlığı!
İngiltere'de Filistin'i tanıma hazırlığı!
Miçotakis Gazze için ’soykırım’ demedi
Miçotakis Gazze için 'soykırım' demedi
Ünlü aktörden Filistin şiiri!
Ünlü aktörden "Filistin" şiiri!
Fransa’da genel grev! Hayat durdu
Fransa'da genel grev! Hayat durdu
İsrail’in Gazze’de emlak oyunu!
İsrail'in Gazze'de "emlak" oyunu!
Fransa’da hükümet karşıtı gösteriler
Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler
Ölüm onu teğet geçti
Ölüm onu teğet geçti
Sele direnemediler
Sele direnemediler
Tayland’da kaza anı kamerada
Tayland’da kaza anı kamerada
Atina ve Paris arasında yeni silah anlaşması!
Atina ve Paris arasında yeni silah anlaşması!
ABD’de silahlı saldırı dehşeti! 3 polis öldü
ABD’de silahlı saldırı dehşeti! 3 polis öldü
Daha Fazla Video Göster