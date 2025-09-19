19 Eylül 2025, Cuma
İngiltere'de Filistin'i tanıma hazırlığı! Siyasi dengeler değişiyor mu?
Londra kulislerinde, hükümetin Filistin devletini resmen tanımaya hazırlandığı yönünde iddialar var. İngiltere, bugün önemli bir adım atabilir. Peki bu gelişme ne anlama geliyor? Washington-Londra hattında neler konuşuluyor? Özellikle Donald Trump'ın İngiltere temaslarından sonra oluşan diplomatik tablo dikkat çekiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.