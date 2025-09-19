İngiltere’de Filistin’i tanıma hazırlığı! Siyasi dengeler değişiyor mu?

Londra kulislerinde, hükümetin Filistin devletini resmen tanımaya hazırlandığı yönünde iddialar var. İngiltere, bugün önemli bir adım atabilir. Peki bu gelişme ne anlama geliyor? Washington-Londra hattında neler konuşuluyor? Özellikle Donald Trump'ın İngiltere temaslarından sonra oluşan diplomatik tablo dikkat çekiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN