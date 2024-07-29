İngiltere'de bıçaklı saldır! Çoğu çocuk 8 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti

İngiltere’nin Southport bölgesinde yaşanan bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı. Hastaların bazılarının tedavisinin sürdüğü Alder Hey Çocuk Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, hastanenin son derece yoğun olduğu ve ailelerin durumları acil olmayan çocukları hastaneye getirmemesi çağrısında bulunuldu. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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