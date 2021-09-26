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İngiltere’de benzin kuyruğu! Krizin sebebi ne?

A Haber
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Giriş: 26.09.2021 14:18
İngiltere'de bir enerji şirketinin ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Ayrıntıları Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

Nakliye sıkıntısı nedeniyle gıda ve akaryakıt kıtlığının başladığı İngiltere'de kuyruklarda bekleyen İngilizlerin sabrı taştı, bazıları benzin alabilmek için birbirine girdi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Brexit sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de başlayan nakliyeci eksikliği yüzünden, başta akaryakıt olmak üzere birçok sektör olumsuz yönde etkilendi. Ülkenin birçok bölgesindeki akaryakıt istasyonlarında yakıt sıkıntısı yaşanırken, mağduriyet yaşamak istemeyen İngilizler, istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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