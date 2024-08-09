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İngiltere’de aşırı sağcı olaylar! İngiltere’deki protestolarda 13 kişiye hapis!

İngiltere’de aşırı sağcı olaylar! İngiltere’deki protestolarda 13 kişiye hapis!

İslim Esma Çobanoğlu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 13:52
İngiltere'de bir kişinin üç çocuğu bıçaklayarak öldürmesinin ardından şiddet olayları baş göstermişti. Olayların ardından sosyal medya paylaşımlarına ceza verileceği açıklandı. Gözaltına alınan yüzlerce kişiden 13'üne hapis cezası verildi.
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İngiltere’deki protestolarda 13 kişiye hapis!
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