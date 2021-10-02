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İngilizler akaryakıt krizine ne diyor? A Haber İngilizlere sordu

A Haber
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Giriş: 02.10.2021 11:27
Gıda, imalat ve enerji sektörlerinde eşi benzeri görülmemiş bir yakıt kriziyle karşı karşıya olan İngiltere'de halk isyanda. A Haber mikrofonlarına konuşan İngilizler bir an önce içine düştükleri bu durumdan kurtulmak istiyor. A Haber İngiltere muhabiri Alpaslan Düven'in özel haberi...
İngilizler akaryakıt krizine ne diyor? İNGİLİZLER AKARYAKIT KRİZİNE NE DİYOR?
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