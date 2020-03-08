08 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
08.03.2020

İngiliz uçaklarından Rus uçağına engelleme! Havada gerilim... |Video

İngiliz uçaklarından Rus uçağına engelleme! Havada gerilim... NATO tatbikatından önce keşif uçuşu yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti.

NATO'nun Atlantik bölgesinde 9 Mart tarihinde yeni bir askeri tatbikatına başlayacak olması nedeniyle Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet keşif uçağı Tu-142 bölgede gözlem uçuşu başlattı. Rusya uçakları, 15 saat boyunca Barents Denizi, Norveç açıkları, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu'nda uçuş gerçekleştirdi.

İNGİLİZ UÇAKLARI TACİZ ETTİ

Uçuş sırasında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoons F7Y11 ve F7Y12 tipi savaş uçakları, 7 Mart Cumartesi günü Doğu Atlantik üzerinde uçan Rus Tu-142 uçağını durdurmak için havalandı ve uçakları yakından takip ederek zaman zaman taciz etti.

RUS BASINI DUYURDU

Buna rağmen Rus uçaklarının görevlerini başarıyla yaptı ve kalkış noktalarına öngörülen programa göre dönüş yaptı. Rusya tarafı havada yaşanan gerilime ait fotoğrafları Rus basını üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İngiliz uçaklarından Rus uçağına engelleme!
İngiliz uçaklarından Rus uçağına engelleme!
Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor!
Esad rejimi darbeci Hafter'e asker gönderdi
Esad rejimi darbeci Hafter'e asker gönderdi
İtalya'da korkutan rakam! Bilanço ağırlaşıyor
İtalya'da korkutan rakam! Bilanço ağırlaşıyor
Yunan askerleri göçmenlere ateş açtı
Yunan askerleri göçmenlere ateş açtı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İneğin dışkısıyla...
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İneğin dışkısıyla...
Koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü!
Koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü!
Görüntüler ortaya çıktı! Papaz, Yunan polisini kutsadı
Görüntüler ortaya çıktı! Papaz, Yunan polisini kutsadı
İran’da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor
İran’da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor
Yunan zulmü sürüyor! Hamile kadını vurdular
Yunan zulmü sürüyor! Hamile kadını vurdular
Tunus’ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı
Tunus’ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı
Afganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'da bombalı saldırı
Daha Fazla Video Göster