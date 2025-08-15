İngiliz gençten BBC yayınında Gazze mesajı! BBC muhabiri şok oldu

İngiltere'de BBC'nin üniversite sınavı sonuçlarına ilişkin yaptığı canlı yayına bir lise öğrencisinin Gazze çağrısı damga vurdu. Milyonların izlediği yayında, "Özgür Filistin" diyen genç soykırımın durmasını istedi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin de bu suça ortak olduğunu söyleyince eli ayağına karışan muhabir zor anlar yaşadı.

