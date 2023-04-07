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İİT olağanüstü toplanıyor! İran, Filistin ve Ürdün İİT'ye acil toplanma çağrısında bulundu

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 13:41
İslam dünyası, İsrail'in Mesci-i Aksa’yı hedef saldırılarına karşı ayaklandı. İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü gündem ile toplanıyor. Detayları A Haber ekiplerinden Ekber Karabağ Tahran'dan anlattı.
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