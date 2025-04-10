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Husiler: ABD’ye ait toplam 18 adet MQ-9 tipi İHA düşürdük

Husiler: "ABD'ye ait toplam 18 adet MQ-9 tipi İHA düşürdük"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 01:11
Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Saree, yerli üretim bir füzeyle El-Cevf hava sahasında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın düşürüldüğünü, bunun son 10 günde düşürülen 3. MQ-9 olduğunu ifade etti. Saree Husiler'in 7 Ekim 2023'te saldırıların başladığı Gazze ile dayanışma amacıyla İsrail bağlantılı hedeflere düzenledikleri saldırıları işaret ederek, "Bu, Ekim 2023'ten bu yana hava savunmamız tarafından düşürülen 18. ABD İHA'sı. Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar Filistin halkına destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Saree ayrıca ABD'nin Yemen'e sürdürdüğü hava saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz'in kuzeyindeki ABD savaş gemilerini hedef almaya devam edeceklerini vurguladı.
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Husiler: ABD’ye ait toplam 18 adet MQ-9 tipi İHA düşürdük
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