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Hürmüz'de abluka krizi derinleşiyor! Trump: Sıra bizde, çok sert vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit geldi: "Çok sert vuracağız" dedi... Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz derinleşiyor.

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