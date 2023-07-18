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Hürmüz Boğazı’nda İran-ABD gerilimi! Pentagon: Ek savaş uçakları ve bir savaş gemisi gönderdik

A Haber
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Giriş: 18.07.2023 17:59
ABD, İran Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin ardından Basra Körfezi'ne ek askeri güç gönderdiğini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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