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Hong Kong'da Kovid-19'un bulaşıcı özelliği yüksek iki varyantına birden rastlandı

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Giriş: 30.04.2021 10:50
Güncelleme:30.04.2021 10:59
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarının ikisine birden rastlandığı bildirildi. Öte yandan Virüsün kaynağının henüz belirlenememesi, virüsün mutasyona uğramış versiyonunun halihazırda toplum içinde yayılmış olabileceğine dair endişelere yol açtı. İşte koronavirüs haberinin ayrıntıları...
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