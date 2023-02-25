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Hollanda’dan Türkiye’ye destek! Ülkede yaşayan Türkler seferber oldu

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 11:50
Türkiye için başlatılan yardım seferberliği Hollanda'da da tüm hızıyla sürüyor. 56 palet medikal malzeme, Amsterdam'da TIR’lara yüklenerek Türkiye'ye gönderildi. A Haber muhabiri Fatih Özyar ayrıntıları aktardı.
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