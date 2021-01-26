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Hollanda yangın yeri! "40 yıldır bu denli şiddetli protesto yaşanmadı"

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Giriş: 26.01.2021 01:41
Güncelleme:26.01.2021 01:41
Son dakika haberi... Hollanda'da yeni tip coronavirüsle (covid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edildi. Hollanda Polis Derneği yaptığı açıklamada, 40 yıldır bu denli şiddetli protestoların yaşanmadığını bildirdi.

Hollanda'da farklı kentlerde Covid-19 tedbirlerini protesto etmek için bir araya gelen yüzlerce kişi taşkınlık çıkardı.

Protestoların sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı geçen hafta cumartesi gününden beri devam ettiği, bu akşam yapılan protestolarda 70 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

ROTTERDAM'DA 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Rotterdam'ın güneyinde yapılan protestoda polise havai fişek ve taşlarla saldıran eylemciler mağazaları yağmaladı. Polis bürosuna havai fişeklerle saldırı düzenlendi.

Polis göstericilere polis köpekleri ve tazyikli su ile müdahale etti.

Amsterdam, Haarlem, Geleen, Helmond, Zwolle, Amersfoort, Den Bosch ve Tilburg kentlerinde de benzer olaylar yaşandı, arabalar yakıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak'ta, ülke genelinde 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı.

Aynı gece Urk kentinde çıkan olaylarda koronavirüs test merkezi ateşe verilmişti.

24 Ocak'ta ise Amsterdam, Lahey ve Eindhoven başta olmak üzere 14 kentte benzer olaylar yaşanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Hollanda Polis Derneği yaptığı açıklamada, 40 yıldır bu denli şiddetli protestoların yaşanmadığını bildirmişti.





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