28 Ağustos 2022, Pazar
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Hollanda Rotterdam'da mangal ölümle bitti! Kamyon piknik alanına daldı
Hollanda'da parkta piknik yapan kalabalığın arasına yoldan çıkan bir kamyon daldı. Rotterdam'da meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.