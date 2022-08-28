28 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Hollanda Rotterdam'da mangal ölümle bitti! Kamyon piknik alanına daldı

Hollanda Rotterdam'da mangal ölümle bitti! Kamyon piknik alanına daldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2022 16:01
Hollanda'da parkta piknik yapan kalabalığın arasına yoldan çıkan bir kamyon daldı. Rotterdam'da meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Hollanda’da mangal ölümle bitti!
Hollanda'da mangal ölümle bitti!
Avrupa enerjide kaya gazına yönelebilir
"Avrupa enerjide kaya gazına yönelebilir"
ABD’de bir ilk: Arktik bölgesine elçi atanıyor
ABD'de bir ilk: Arktik bölgesine elçi atanıyor
ABD’li sarhoş diplomatın elçiliğe geliş anı kamerada!
ABD'li sarhoş diplomatın elçiliğe geliş anı kamerada!
Laçın’da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi
Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi
Yukarıda Bayrağımız, Cebimizde Kur’an!
"Yukarıda Bayrağımız, Cebimizde Kur'an!"
Müzik ve huzurun karıştığı nokta
Müzik ve huzurun karıştığı nokta
NATO’da hacker krizi
NATO'da hacker krizi
Darya Dugina suikastının şifreleri şoke etti
Darya Dugina suikastının şifreleri şoke etti
Avrupa’da sağlık sistemi talebe yanıt vermiyor
Avrupa'da sağlık sistemi talebe yanıt vermiyor
Zaporijya’da nükleer alarm!
Zaporijya'da nükleer alarm!
Evinin bahçesinde dehşeti yaşadı!
Evinin bahçesinde dehşeti yaşadı!
Daha Fazla Video Göster