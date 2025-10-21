Hollanda Çinli çip üreticisine el koydu! Otomotiv piyasasında çip krizi

Hollanda dünyanın en büyük çip üretim firmalarından Çinli Neksperya şirketine el koydu. Şirketteki Çinli yöneticiler görevlerinden uzaklaştırıldı. Çin ise bu karara şirketin Avrupa'ya ihracatına yasak koyarak yanıt verdi. Çip ihracatının durma noktasına gelmesi ise Avrupa'daki otomotiv üretimini tehdit etmeye başladı.

