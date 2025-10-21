21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Hollanda Çinli çip üreticisine el koydu! Otomotiv piyasasında çip krizi
Hollanda Çinli çip üreticisine el koydu! Otomotiv piyasasında çip krizi

Hollanda Çinli çip üreticisine el koydu! Otomotiv piyasasında çip krizi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 12:59
Hollanda dünyanın en büyük çip üretim firmalarından Çinli Neksperya şirketine el koydu. Şirketteki Çinli yöneticiler görevlerinden uzaklaştırıldı. Çin ise bu karara şirketin Avrupa'ya ihracatına yasak koyarak yanıt verdi. Çip ihracatının durma noktasına gelmesi ise Avrupa'daki otomotiv üretimini tehdit etmeye başladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hollanda Çinli çip üreticisine el koydu! Otomotiv piyasasında çip krizi
Kremlin’den flaş açıklama
Kremlin'den flaş açıklama
Çipe Hollanda darbesi! Çin ihracatı kesti
Çipe Hollanda darbesi! Çin ihracatı kesti
Fransa’da hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı
Fransa'da hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı
Sarkozy hapse girdi
Sarkozy hapse girdi
Siber çeteye baskın! 40 bin SIM kart ele geçirildi
Siber çeteye baskın! 40 bin SIM kart ele geçirildi
Sarkozy hapse giriyor
Sarkozy hapse giriyor
Sarkozy cezaevine giriyor
Sarkozy cezaevine giriyor
Türkiye yaz saati uygulamasında öncülük etti
Türkiye yaz saati uygulamasında öncülük etti
Nükleer tesis yıkımı iddialarını yalanladı
Nükleer tesis yıkımı iddialarını yalanladı
ABD Başkanı Trump’tan Çin mesajı
ABD Başkanı Trump'tan Çin mesajı
Avrupa’da binlerce kişiyi dolandıran SIMCARTEL çetesine yönelik operasyon
Avrupa'da binlerce kişiyi dolandıran SIMCARTEL çetesine yönelik operasyon
Bakan Fidan diplomasi mesaisinde
Bakan Fidan diplomasi mesaisinde
Daha Fazla Video Göster