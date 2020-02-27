27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.02.2020

Hindistan'da eziyet sürüyor! Faşist çeteler Müslümanları hedef aldı: 37 ölü | VİDEO

Hindistan'da Müslümanları hedef alan saldırılar devam ediyor. Hindu grupların Müslümanların dükkan ve evlerini hedef almasına göz yuman polis, yakaladığı protestocuları öldüresiye dövdü. Son 4 günde 37 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da, "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda can kayıpları yükseliyor.

Ülke dışından gelen göçmenler için 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen yasa sonrası 4 günde 37 kişi hayatını kaybetti.

MÜSLÜMANLARI DÖVÜYORLAR
Vatandaşlı Yasası'na karşı çıkan protestoculara polis sert bir şekilde müdahalesini sürdürüyor.

Müslümanlara ait evleri ve dini mabetleri yakmaktan geri durmayan polis ve Hindu gruplar yakaladıkları protestocuları ödüresiye dövüp marş okuttu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Faşist çeteler Müslümanları hedef aldı: 37 ölü
Faşist çeteler Müslümanları hedef aldı: 37 ölü
Hindu çeteler Müslümanları hedef aldı: 37 ölü
Hindu çeteler Müslümanları hedef aldı: 37 ölü
Koronavirüsü kapan hastalar için iletişim kartları tasarlandı
Koronavirüsü kapan hastalar için iletişim kartları tasarlandı
Faşist çeteler Müslümanları hedef aldı! 19 kişi öldü
Faşist çeteler Müslümanları hedef aldı! 19 kişi öldü
Ülke turuncuya boyandı!
Ülke turuncuya boyandı!
Kırmızı bölge görüntülendi! 50 bin kişi karantinada
Kırmızı bölge görüntülendi! 50 bin kişi karantinada
Esad rejimi yine okulları hedef aldı!
Esad rejimi yine okulları hedef aldı!
İran Sağlık Bakan Yardımcısında koronavirüs tespit edildi
İran Sağlık Bakan Yardımcısında koronavirüs tespit edildi
Epilepsi krizi geçirdi aracıyla kanala uçtu
Epilepsi krizi geçirdi aracıyla kanala uçtu
Direksiyon başında kriz geçirdi kanala uçtu
Direksiyon başında kriz geçirdi kanala uçtu
Avrupa'da şok! Sivil araca saldırdılar
Avrupa'da şok! Sivil araca saldırdılar
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı için flaş iddia
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı için flaş iddia
Daha Fazla Video Göster