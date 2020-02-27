Hindistan'da eziyet sürüyor! Faşist çeteler Müslümanları hedef aldı: 37 ölü | VİDEO

Hindistan'da Müslümanları hedef alan saldırılar devam ediyor. Hindu grupların Müslümanların dükkan ve evlerini hedef almasına göz yuman polis, yakaladığı protestocuları öldüresiye dövdü. Son 4 günde 37 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da, "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda can kayıpları yükseliyor.

Ülke dışından gelen göçmenler için 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen yasa sonrası 4 günde 37 kişi hayatını kaybetti.



MÜSLÜMANLARI DÖVÜYORLAR

Vatandaşlı Yasası'na karşı çıkan protestoculara polis sert bir şekilde müdahalesini sürdürüyor.

Müslümanlara ait evleri ve dini mabetleri yakmaktan geri durmayan polis ve Hindu gruplar yakaladıkları protestocuları ödüresiye dövüp marş okuttu.