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Hepsini ABD’ye satmışlar! Musk skandalı itiraf etti: Tüm verilere erişiyor

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Giriş: 17.04.2023 12:26
Güncelleme:17.04.2023 12:26
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi milyarder Elon Musk, geçen yıl Twitter'ı satın almıştı. Musk, katıldığı bir televizyon programında ortalığı ayağa kaldıracak bir açıklamada bulundu. Son zamanlarda sosyal medya platformu Twitter, algoritma değişikliği adı altında FETÖ ve terör örgütü PKK yanlısı hesapları öne çıkarmış, yerli ve milli hesaplara ise açık bir sansür uygulamıştı. Bu durum Türkiye ve dünyada gündem olurken Twitter'ın CEO'su Elon Musk, algoritmadaki sorunları kabul etmiş ve bunu düzelteceklerini bildirmişti. Algoritmadaki sorunu 'utanç verici' olarak tanımlayan Musk, yeni yaptığı açıklama ile Twitter öneri kaynak kodunun açık hale getirildiğini ilan etmişti. Musk, yaşananların üstüne, ABD'nin özel mesajlar da dahil olmak üzere bütün devlet kurumlarının veri tabanlarına erişimi olduğunu açıkladı.
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