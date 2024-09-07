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Havada arızalanan uçak mısır tarlasına düştü

Havada arızalanan uçak mısır tarlasına düştü

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 08:43
ABD'de havada arızalanan küçük bir uçak mısır tarlasına düştü.  Kaza yerine ulaşan acil durum ekipleri uçaktaki 4 kişinin cansız bedeni buldu. Kazaya ilişkin inceleme için müfettiş görevlendirildi.
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Uçak mısır tarlasına düştü
Uçak mısır tarlasına düştü
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