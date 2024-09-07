Havada arızalanan uçak mısır tarlasına düştü

ABD'de havada arızalanan küçük bir uçak mısır tarlasına düştü. Kaza yerine ulaşan acil durum ekipleri uçaktaki 4 kişinin cansız bedeni buldu. Kazaya ilişkin inceleme için müfettiş görevlendirildi.

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