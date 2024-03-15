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Harvard profesörü Müslüman oldu!

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Giriş: 15.03.2024 18:46
Kök hücre ilacının mucidi Dr. Henry Klassen, Müslüman oldu. Kelime-i şehadet getirerek İslam’ı seçen Harvard profesörü Albulhak ismini aldı.
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Harvard profesörü Müslüman oldu!
Harvard profesörü Müslüman oldu!
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