22 Eylül 2025, Pazartesi

Haberler Dünya Videoları Hangi ülkeler Filistin'i resmen tanıdı?
Hangi ülkeler Filistin’i resmen tanıdı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 13:27
Uluslararası arenada tarihi bir gelişme yaşandı. İngiltere, Kanada, Portekiz ve Avustralya Filistin'i resmen devlet olarak tanıdıklarını açıkladı.
