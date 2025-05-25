Hamburg'da tren istasyonunda "silah ve kesici alet" araması

Almanya'da dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırının yankıları sürüyor. Hamburg şehrindeki merkez tren istasyonunda yerel saatle 18.05'te bir kadının tren bekleyen yolculara rastgele saldırdığı olayda 4'ü ağır şekilde yaralanan 18 kişinin tedavileri sürüyor. Alman polisi ile Alman Devlet Demiryolları (Deutsche Bahn) ve özel şirket Hochbahn güvenlik görevlileri, Hamburg Merkez Tren İstasyonu‘nda silah, bıçak ve alkol kontrolü yaptı. Yapılan aramalarda tren istasyonu ve çevresinde 1 Ekim 2023'ten itibaren uygulanan silah taşıma yasağını yok sayarak üzerinde bıçak, silah ve alkol bulunduran kişilere işlem yapıldı.

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