Hamas’tan yeni görüntüler! İşgalci ordusuna Gazze’yi dar ediyor! İsrail tankları işte böyle vuruldu

El-Kassam Tugayları, işgalci İsrail ordusuna geçit vermiyor. Gazze’de binlerce sivilin ölümüne sebep olan katil İsrail, güç gösterilerinin sonuna geldi. Hamas’ın üst üste yaptığı bombardımanlar, İsrail cephesinde korku çemberi oluşturdu. İşgalci İsrail ordusunun tanklarını yerle bir eden Hamas, sosyal medyadan yeni görüntüler paylaştı. Kassam Tugayları, İsrail askerlerini Han Yunus’ta rezil ediyor. İşte o görüntüler…

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