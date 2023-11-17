Hamas yeni görüntüleri paylaştı! İşte İsrail askerlerinin öldürüldüğü anlar

SON DAKİKA | Gazze'yi işgal eden İsrail güçleri ile Hamas arasında şiddetli çarpışmalar yaşanıyor. Filistinli mücahitlerden oluşan Kassam Tugayları Gazze'de çatışmaların yaşandığı sıcak noktadan yeni görüntüler paylaştı.

Yeni görüntüler Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'dan geldi.

KESKİN NİŞANCILAR VE BAZUKA…

İsrail güçleri ile Kassam Tugayları'nın birebir çatıştığı noktada Filistinli mücahitler, Siyonist katilleri tek tek hem keskin nişancı tüfekleri hem de bazukalarla avladı.

Yayınlanan bu görüntülerde Kassam Tugayları'nın İsrail tanklarını da nokta atışı ile imha ettiği görülüyor. İşte o anlar…