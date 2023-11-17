Katil İsrail askerinden Batı Şeria'da camiye ses bombası
42 gündür Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail, barbarlıkta sınır tanımıyor. Son olarak soysuzlar çetesi, Batı Şeria'da ezan okunan bir camiyi hedef alan İsrail askerleri içeriye ses bombası attı.
Gazze'yi kuşatma altına alan ve masum sivilleri katleden İsrail askerleri, son olarak Batı Şeria'da bir camiyi kalleşçe hedef aldılar.
Ezan okunduğu sırada camiye ses bombası atan soysuz İsrail askerleri, o anları da kayıt altında aldılar.
Alçak tavır Siyonist İsrail'in İslam düşmanlığını bir kez daha göstermiş oldu.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM NE?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
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