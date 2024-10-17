17 Ekim 2024, Perşembe
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Hamas lideri Yahya Sinvar’a suikast iddiası! İsrail'in yayınladığı fotoğraflar gerçek mi?
İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia edilirken şu an kimlik doğrulama işlemlerinin yapıldığı duyuruldu. İsrail Sinvar'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri de yayınlarken Hamas'tan gelen açıklamada "Sinvar ölmedi, İsrail algı operasyonu yapıyor" denildi. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, "İsrail ordusunun Sinvar'ın öldürüldüğüne yönelik bir iddiası var. İsrail basınında Sinvar'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar var. Ancak henüz bu resimler doğrulanmadı. İsrail Güvenlik Kabinesi de Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia ediyor. Sinvar sert tutumuyla bilinen bir lider." İfadelerini kullandı.