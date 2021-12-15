15 Aralık 2021, Çarşamba
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Hamas Büro Şefi Merzuk A Haber’e konuştu: Gazze’te beton duvar inşası acizlik siyaseti
Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılarını artıran İsrail'in hukuksuz uygulamaları devam ediyor. Yasadışı yerleşimler her geçen gün artarken, Filistinliler kendi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Bölgede yaşanan son gelişmeleri Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Büro Başkanı Musa Ebu Merzuk, A Haber'e değerlendirdi.