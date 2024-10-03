Hamaney yarın ne mesaj verecek? İşte İran’daki son durum

İran tarafında neler yaşanıyor? A Haber Muhabiri Ekber Karabağ Tahran’dan son durumu aktardı. Karabağ, “İran tarafı İsrail’den bir saldırı bekliyor fakat buna sert bir karşılık vereceğini de ifade ediyorlar. Öte yandan ülkede Ayetullah Hamaney’in Cuma namazını kıldıracağı konusunda da birçok bilgilendirme yapıldı. Burada duyuru amacıyla asılan pankartlarda dikkat çeken bir husus var. Hamaney’in yüzü yok ve elinde de bir silah bulunmakta. Bu görüntü çok anlamlı ve sadece namaz değil vereceği mesajlarda çok büyük bir önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

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