Halk sahile akın etti gören telefonuna sarıldı! Köpükler kar gibi yağdı

Güney Afrika’nın Cape Town kentinde şiddeti rüzgarın da etkisiyle 2 metreyi aşan dalgalar oluştu. O esnada denizin de köpürdüğü de görüldü. Dalgaların oluşturduğu köpükler kar gibi sahili kapladı. Sahile akın eden halk uçuşan köpüklerin keyfini çıkardı.

Güney Afrika'da sert rüzgarlar nedeniyle boyu 2 metreyi aşan dalgalar meydana geldi.

Sahile vuran dalgaların etkisiyle okyanusta köpükler oluştu. Rüzgarla birlikte sahile kar gibi yağan köpükler görülmeye değer bir doğa olayı oluşturdu.

Sahile akın eden halk uçuşan köpüklerin keyfini çıkarıp o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldı. Uzmanlar bu doğa olayının çok nadiren ortaya çıktığını belirtti.