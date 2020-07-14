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Halk sahile akın etti gören telefonuna sarıldı! Köpükler kar gibi yağdı

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Giriş: 14.07.2020 17:52
Güncelleme:14.07.2020 17:56
Güney Afrika’nın Cape Town kentinde şiddeti rüzgarın da etkisiyle 2 metreyi aşan dalgalar oluştu. O esnada denizin de köpürdüğü de görüldü. Dalgaların oluşturduğu köpükler kar gibi sahili kapladı. Sahile akın eden halk uçuşan köpüklerin keyfini çıkardı.

Güney Afrika'da sert rüzgarlar nedeniyle boyu 2 metreyi aşan dalgalar meydana geldi.

Halk sahile akın etti gören telefonuna sarıldı! Köpükler kar gibi yağdı HALK SAHİLE AKIN ETTİ GÖREN TELEFONUNA SARILDI! KÖPÜKLER KAR GİBİ YAĞDI

Sahile vuran dalgaların etkisiyle okyanusta köpükler oluştu. Rüzgarla birlikte sahile kar gibi yağan köpükler görülmeye değer bir doğa olayı oluşturdu.

Sahile akın eden halk uçuşan köpüklerin keyfini çıkarıp o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldı. Uzmanlar bu doğa olayının çok nadiren ortaya çıktığını belirtti.

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