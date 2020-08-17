Virüse maskesiz yürüdüler!

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Günlük yeni vaka sayılarında 3 bini gören İspanya'da maskesiz koronavirüs protestosu
İspanya'da bir grup koronavirüs önlemlerini maske takmayarak protesto etti. Sosyal mesafeye de uymayan göstericiler bununla da yetinmedi. Koronavirüs'ün "uydurma" olduğunu iddia etti. Öte yandan günlük yeni vaka sayılarının 3 haneli rakamlara kadar indiren ülkede yeniden vaka sayıları 3 binli rakamları gördü.