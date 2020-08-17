Virüse maskesiz yürüdüler!

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Günlük yeni vaka sayılarında 3 bini gören İspanya'da maskesiz koronavirüs protestosu

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Giriş: 17.08.2020 20:22
Güncelleme:17.08.2020 20:22
İspanya'da bir grup koronavirüs önlemlerini maske takmayarak protesto etti. Sosyal mesafeye de uymayan göstericiler bununla da yetinmedi. Koronavirüs'ün "uydurma" olduğunu iddia etti. Öte yandan günlük yeni vaka sayılarının 3 haneli rakamlara kadar indiren ülkede yeniden vaka sayıları 3 binli rakamları gördü.
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