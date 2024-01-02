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Güney Kore'de ana muhalefet liderine saldırı

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Giriş: 02.01.2024 08:23
Son dakika haberleri... Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında boynundan bıçaklanarak saldırıya uğradı.
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