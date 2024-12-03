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Güney Kore parlamentosu sıkıyönetimin geçersiz olduğuna karar verdi!

Güney Kore parlamentosu sıkıyönetimin geçersiz olduğuna karar verdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.12.2024 23:33
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından parlamento, sıkıyönetim kararına yönelik oylama gerçekleştirdi. Parlamentodaki 300 milletvekilinden 190’ının katıldığı oylamada, 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullandı. Parlamento Başkanlığı, yapılan oylama ile sıkıyönetim kararının geçersiz olduğunu ilan etti. Güney Kore’de anayasaya göre sıkıyönetim, parlamento çoğunluğunun talebi üzerine kaldırılabiliyor.
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