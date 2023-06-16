Görüntüler Mudanya'dan... Su samuru caddede dolaşırken görüntülendi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir su samuru sokakta dolaşırken vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kendi halinde dolaşan su samuru vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Daha çok deniz kenarlarında görülen su samurlarının Mudanya’da tek katlı evlerin mutfaklarına da girdiği iddia edildi.

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