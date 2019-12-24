24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.12.2019

Görenleri şoke eden olay! Uçak köprü altında sıkıştı

Hindistan'da yıllardır atıl durumdaki bir yolcu uçağı taşınması sırasında bir köprünün altında sıkıştı. Hindistan'ın Batı Bengal bölgesindeki Durgapur kentinde bulunan ve yıllar önce atıl duruma geçirilen bir yolcu uçağının gövdesi, başka bir yere nakil için TIR'a yüklendi. TIR'ın, güzergah üzerinde bir köprünün altından geçişi sırasında uçak köprüye sıkıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Görenleri şoke eden olay! Uçak köprü altında sıkıştı
Görenleri şoke eden olay! Uçak köprü altında sıkıştı
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
Kıbrıs'taki İsrail askerlerinden küstah Türkiye mesajı
Kıbrıs'taki İsrail askerlerinden küstah Türkiye mesajı
Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı
Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı
Yunanistan'da çirkin saldırı!
Yunanistan'da çirkin saldırı!
69 araç birbirine girdi
69 araç birbirine girdi
İşte Fransa'da basın özgürlüğü!
İşte Fransa'da basın özgürlüğü!
ABD vazgeçmiyor! 60 TIR daha...
ABD vazgeçmiyor! 60 TIR daha...
Mısır'da skandal görüşme! Darbesi Sisi ve YPG'li...
Mısır'da skandal görüşme! Darbesi Sisi ve YPG'li...
Libya'da sıcak gelişme! Türk mürettebatları...
Libya'da sıcak gelişme! Türk mürettebatları...
Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü
Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü
Putin'den flaş Libya açıklaması
Putin'den flaş Libya açıklaması
Daha Fazla Video Göster