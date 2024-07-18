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Gizli servis 20 dakika neden bekledi? Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks çatıda görülmüş

Gizli servis 20 dakika neden bekledi? Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks çatıda görülmüş

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 18.07.2024 17:33
Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'un güvenlik güçleri tarafından miting alanında şüpheli olarak tespit edildiği ortaya çıktı. Diğer yandan anketlerde geriye düşen Biden'a çekil baskısı artıyor. Anadolu ajansı muhabiri İslam Doğru ile gelişmeleri aktardı.
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