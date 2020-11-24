Gizli düğün yaptılar! 7 bin kişi katıldı

ABD'de fanatik Yahudiler düğünde Covid-19 önlemlerini hiçe saydı. New York'ta binlerce fanatik Yahudinin 2 hafta önce gizli bir düğün yaptığı ortaya çıktı. Brooklyn bölgesinde bir sinagogda yapılan düğüne 7 bin kişi katıldı.

Yahudiler koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için eyalet çapında getirilen tedbirleri ihlal etti.

Görüntülerde konukların hiçbirinin maske takmadığı ya da sosyal mesafeye uymadığı görüldü. New York eyaleti valisi güvenlik birimlerine düğün hakkında soruşturma açması çağrısında bulundu.