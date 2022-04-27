27 Nisan 2022, Çarşamba
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Gizemli hastalık 13 ülkeye sıçradı
İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü Kanada'da da tespit edildi. Bilim insanları çocuklarda ölüme varan ciddi sonuçlara neden olan bu hastalığın kökenlerini araştırıyor. Nedeni henüz belirlenemeyen hastalık korkutuyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.