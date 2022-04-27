Gizemli hastalık 13 ülkeye sıçradı

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü Kanada'da da tespit edildi. Bilim insanları çocuklarda ölüme varan ciddi sonuçlara neden olan bu hastalığın kökenlerini araştırıyor. Nedeni henüz belirlenemeyen hastalık korkutuyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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