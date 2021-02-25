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Geert Wilders faşizmi! İslam ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı nefret dolu sözleriyle tanınıyor

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Giriş: 25.02.2021 00:32
Güncelleme:25.02.2021 00:33
Hollanda'da, İslam düşmanlığı ile nefret saçan açıklamalarıyla gündeme gelen Özgürlük Partisi (PVV) başkanı Geert Wilders, her fırsatta Müslümanları ve Türkiye'yi hedef almaktan geri durmadı. Wilders daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur'an'ı yasaklamak istediğini açıklamıştı. Faşist Wilders Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın bir karikatürüne yer vererek "Terrorist" sözleriyle alçakça saldırmıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimini savunan Wilders "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" ifadelerini kullanmıştı. İşte İslam karşıtı Geert Wilders'in faşistlikleri ve Hollanda Meclisi'ndeki Denk Partisi Milletvekili'nin Tunahan Kuzu'nun Wilders hakkındaki düşünceleri...
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