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Gazze’nin yoklukla mücadelesi! Günde 3 saat çalıştırılabilen 3 su kuyusu kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 18:19
Gazze Şeridi'nde çocuklar için gerekli aşılar tamamen tükendi. Gazze Belediyesi “Günde 3 saat çalıştırılabilen 3 su kuyusu kaldı.” diye açıklama yaptı. Gazze'deki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kudüs'ten aktardı.İşte haberin detayları...
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