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Gazze'nin kuzeyinde katliam Tel Aviv’de protesto! İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteri

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 20:50
İsrail protestolara sahne oluyor. Tel Aviv’de her cumartesi olduğu gibi bugünde yoğun bir şekilde Esir yakınları tarafından Netanyahu protesto ediliyor. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak aktardı. İşte detaylar…
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