Gazze'nin kuzeyinde katliam Tel Aviv’de protesto! İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteri

İsrail protestolara sahne oluyor. Tel Aviv’de her cumartesi olduğu gibi bugünde yoğun bir şekilde Esir yakınları tarafından Netanyahu protesto ediliyor. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak aktardı. İşte detaylar…

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