24 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Dünya Videoları Gazze'deki hastanelerde yakıt tükendi! Son hastanelerde hayat duruyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 16:04
İsrail'in ablukası altındaki Gazze şeridinde hastaneler ayakta kalmaya çabalıyor. Sağlık sistemi yakıtın da tükenmesiyle durma noktasına geldi. Gazze Sağlık Bakanlığı mevcut hastanelerin birkaç gün içinde hizmet veremez hale geleceğini duyurdu.
