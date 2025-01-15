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Gazze’de ateşkes oylanacak!

Gazze'de ateşkes oylanacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 20:05
Filistin ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken, Filistin kaynakları Hamas'ın anlaşmaya olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Öte yandan İsrail yönetimi Gazze'de ateşkesin sağlanması için yapılacak oylamanın perşembe günü gerçekleşeceğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ' Hükümet ateşkes anlaşmasını yarın onaylayacak.' dedi.
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Gazze’de ateşkes oylanacak!
Gazze’de ateşkes oylanacak!
Gazze'de ateşkes oylanacak!
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