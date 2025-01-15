15 Ocak 2025, Çarşamba
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Gazze'de ateşkes oylanacak!
Filistin ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken, Filistin kaynakları Hamas'ın anlaşmaya olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Öte yandan İsrail yönetimi Gazze'de ateşkesin sağlanması için yapılacak oylamanın perşembe günü gerçekleşeceğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ' Hükümet ateşkes anlaşmasını yarın onaylayacak.' dedi.