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24.03.2020

Fransa’dan koronanın tedavisi konusunda sevindiren haber! Hastaların tamamı iyileşti

Fransa'da koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 674'e çıktı. Vaka sayısı hızla artan ülkede tüm dünyayı umutlandıran bir gelişme yaşandı. Fransa'daki doktorlar tarafından yapılan klinik araştırmaya göre hidroksiklorokin ile azitromisin karışımı, koronavirüs hastalarının %100'ünü 6 günlük tedavide iyileştirdi.

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