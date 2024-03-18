18 Mart 2024, Pazartesi
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Fransa'da polis merkezi göstericilerin ablukası altında
Fransa'da sıcak saatler yaşandı. La courneuve'de bir polis karakolu abluka altında. Göstericiler karakolu havai fişek yağmuruna tuttu. Fransa'da olaylar polisin çarptığı 18 yaşındaki gencin ölmesiyle patlak verdi. Tansiyonun Marsilya'ya da sıçradığı gelen bilgiler arasında.