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Fransa'da polis merkezi göstericilerin ablukası altında

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 09:48
Fransa'da sıcak saatler yaşandı. La courneuve'de bir polis karakolu abluka altında. Göstericiler karakolu havai fişek yağmuruna tuttu. Fransa'da olaylar polisin çarptığı 18 yaşındaki gencin ölmesiyle patlak verdi. Tansiyonun Marsilya'ya da sıçradığı gelen bilgiler arasında.
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